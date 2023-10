UBOLDO- Nella 6′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si affrontano l’Aurora CMC Uboldese e il Valle Olona in un match molto complicato, dal quale ne riescono a uscire vincitori gli ospiti con il risultato al triplice fischio finale di 1 a 2.

L’Aurora CMC Uboldese, forte di tre vittorie consecutive, si presenta aggressiva per cercare di continuare la striscia positiva, ma il Valle Olona ha bisogno di riscattarsi dopo tre pareggi di seguito e riesce a stanare la forza dei padroni di casa.

Nel primo tempo, infatti, il Valle Olona passa in vantaggio sullo scadere dei primi 45′ con il goal siglato da A. Clerici.

Nella seconda frazione di gioco spingono ancora gli ospiti alla ricerca del raddoppio che arriva al 53′ grazie alla rete segnata da Propato. L’Aurora CMC Uboldese non demorde e prova, almeno, ad accorciare le distanze e riesce al 65′ con la conclusione del solito Tartaglione. La squadra di casa prova ad arrivare al pareggio, ma la difesa ospite è brava a mettersi ai ripari e difendere 3 punti fondamentali per la classifica.

Con questa sconfitta l’Aurora CMC Uboldese rimane ferma a 10 punti in 3′ posizione, insieme all’Accademia BMV, mentre il Valle Olona sale a 9 punti in 5′ posizione.

Aurora CMC Uboldese-Valle Olona 1-2

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, Belli, Maiorano, Guarda, Niesi, Alberti. A disp: Cataldo, Fiore, Petrella, Lelli, El Hilali, Federico, Valente, Hyso, Tartaglione.