SARONNO – Domenica di lavoro in città con la società incaricata della posa delle luminarie. Anche quest’anno infatti l’Amministrazione comunale con Confcommercio Ascom Saronno ha deciso la posa anticipata delle luci di Natale in modo che possano “accendere” la città già nel weekend del Trasporto.

Confermata la formula dell’anno scorso con fili di led con gomitoli di punti luce gialla. Stamattina, domenica 15 ottobre, gli operai si sono messi al lavoro tra corso Italia, via Mazzini e via Caduti della Liberazione. Operazioni osservate da molti saronnesi con qualche segnalazione e lamentela per la concomitanza dell’intervento con il mercatino in corso nella via centrale cittadina. La compresenza degli stand con la piattaforma aerea per l’installazione ha preoccupato molti presenti anche perchè i passanti transitavano sotto gli operai all’opera.

Tornando alle luminarie sono punti luce led scelti che garantiscono un risparmio sui fronte dei costi e dell’impatto ambientale.

Naturalmente dopo l’accensione per la festa del Trasporto saranno spente per essere poi riaccese nel periodo natalizio.

