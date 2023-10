SARONNO – Partiranno domani lunedì 16 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria nel sottopassaggio centrale in piazza Cadorna. Ad informare i viaggiatori della novità che porterà qualche cambiamento alla routine dei viaggiatori diversi cartelli posizionati da Ferrovienord nell’intero scalo saronnese.

In sostanza sarà, dalle 7 alle 19, interdetto l’accesso al sottopasso centrale dello scalo ferroviario. Resteranno disponibile per i viaggiatori, visto che permane ovviamente per motivi di sicurezza l’assoluto divieto di attraversare i binari, la possibilità di usare i sottopassaggi laterali ossia quello verso via Milano e quello verso Rimembranze.

Secondo il cronoprogramma l’intervento, originariamente previsto a settembre poi rinviato a metà ottobre, dovrebbe concludersi in una settimana quindi da sabato 21 ottobre il sottopassaggio centrale dovrebbe tornare ad essere perfettamente agibile come sempre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione