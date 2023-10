SARONNO – Tutto è iniziato con un post di un saronnese sul gruppo “Sei di Saronno se” in cui si diceva pronto a scrivere a “Le Iene” per annunciare i disservizi che sta patendo con la nuova gestione Alfa del servizio idrico. Bollette più alte ma anche una discrepanza per l’autolettura e il consumo abituale e quella stimata dalla società. i temi caldi.

A rispondere al saronnese nel giro di pochi giorni sono stati un centinaio di cittadini. Tutti egualmente preoccupati dalle esorbitanti bollette e tanti con storie di disservizi patiti in questi mesi. Dalle bollette mai arrivate di cui si chiede il pagamento, dalla domiciliazione bancaria saltata e poi reinserita a fronte del non pagamento delle bollette ma soprattutto in questa ultima tranche di proteste è emersa la frustrazione a fronte di letture stimate decisamente maggiori dei consumi precedente o delle autoletture.

Era un tema che aveva sollevato anche l’ex candidato sindaco Sergio Giannoni che aveva dati alla mano contestato una delle prime bollette. Proprio da qui è partito il saronnese che ha acceso i riflettori sul tema: “Sono quasi convinto di scrivere a Le Iene per denunciare il comportamento di Alfa riguardo al calcolo dei consumi dell’acqua. Vivo da solo e loro dicono che il minimo di componenti familiari è di 2. Mi hanno stimato una lettura al 31 dicembre che al 31 marzo 2023 (quindi con già 3 mesi del 2023) risultava essere inferiore di circa 100 metri cubi. Ho pagato confidando nella successiva fattura a conguaglio avendo inviato l’autolettura. Mi è arrivata una fattura a conguaglio di 82 euro. L’altro giorno mi arriva la nuova fattura scadente a novembre, con ancora una lettura stimata (non ho inviato l’autolettura per dimenticanza quindi ci sta che sia stimata) ma è stata stimata secondo quanto calcolato da loro per il 2022 ignorando la mia precedente autolettura. In questa bolletta c’è l’indicazione del consumo giornaliero stimato di 0,72 metri cubi (720 litri al giorno!) e loro stessi mi indicano invece che in base alla autolettura inviata risulta che il consumo sia di 0,45 metri cubi (450 litri al giorno). Oltre al danno anche la beffa? Vi pare che una sola persona possa consumare così tanta acqua? Credo che nemmeno lasciando aperto il rubinetto una intera ora si possa avere un consumo di 450 litri e ogni giorno non parliamo di 720 litri”.

Come detto il post ha suscitato molte reazione, come in realtà tutte le segnalazioni analoghe negli ultimi mesi. C’è chi racconta i disservizi patiti negli ultimi mesi da molti saronnesi da doppie fatture per lo stesso periodo, da fatture mai inviate di cui si chiede il pagamento ma a farla da padrone sono le critiche e proteste per gli aumenti ed a maggior ragione per le letture stimate che appaio molto più alte rispetto ai consumi passati e alle autoletture.

Cosa fare? C’è chi si è rivolto ad un legale per contestare specifiche bollette e disservizi e chi, non riuscendo o non volendo sostenere i costi, già non paga più le bollette. Da Facebook anche la proposta di azioni collettiva da portare avanti come gruppi di cittadini quindi una class action ma anche un tentativo di coinvolgere l’Amministrazione comunale e quello di denunciare la vicenda con trasmissioni tv come “Le Iene” o “Striscia la notizia”.

