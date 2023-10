SARONNO – La città di Saronno arriva a vantare un’altra eccellenza a livello sportivo: la squadra di hockey cittadina, l’Ice Goblins, ha ottenuto da poco la promozione in serie C, categoria in cui è riuscita ad esordire magnificamente.

Infatti la prima partita di campionato in serie C contro gli Sgularat si è conclusa con un pareggio 5-5 che però profuma di vittoria.

I Goblins hanno tenuto in mano la partita, riprendendosi da un burrascoso inizio che ha visto protagonista un gol degli Sgularat durante il primo minuto di gioco, subito seguito però da un punto dei saronnesi grazie a Nardini (numero 10). Gli avversari hanno poi rimontato fino al 1-3, in chiusura del primo tempo.

Non possiamo sapere quanto accaduto negli spogliatoi, ma tra primo e secondo tempo i Goblins hanno raccolto tutta l’adrenalina e la carica che li contraddistinguono e sono tornati in campo più forti di prima: due gol in meno di due minuti, merito Di Fonzo (numero 6) e di Rostello (numero 2).

Un secondo tempo battuto all’ultimo colpo di stecca si è concluso con un promettente 3-5 che ha visto gli avversari ancora in vantaggio. E’ però il terzo tempo a far festeggiare i Goblins: un gol al 32’ di Nardini e il punto conclusivo di Piuri (numero 8) al 33’ minuto, decretano il pareggio.

Per gli Ice Goblins e la loro tifoseria il risultato è una grande soddisfazione, meritatissimo successo che arriva dopo tempi di impegno e fatica in cui nessuno dei 13 componenti della squadra ha mai gettato la spugna. Gli Ice Goblins si presentano a questo nuovo campionato con una gran voglia di fare, la grinta di dominare il campo, una meravigliosa intesa di squadra e la gioia di celebrare questo successo guardando ai prossimi che verranno.

Dalla società una grande soddisfazione per questo risultato che racconta un inizio straordinario di stagione.

(foto della squadra)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione