GERENZANO – Trionfa l’istituto Fermi di Gerenzano nel concorso indetto dall’associazione Vittime del Dovere di regione Lombardia in collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito.

Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i ragazzi delle attuali seconde, delle sezioni A ed E, diretti dalle professoresse Santagostino Baldi Veronica, Castaldi Francesca, Strati Francesca e Nardi Rossella.

Per partecipare al concorso gli studenti sono stati chiamati a svolgere un elaborato, di tipo collettivo o individuale, avente come focus la narrazione di uno o più episodi di vita di una “vittima del dovere” (tutti coloro che, coscienti delle responsabilità assunte e dell’importanza che il proprio lavoro riveste a tutela della sicurezza degli altri, sono giunti anche a sacrificare la vita per adempiere ai propri compiti istituzionali), approfondendo il tema del diritto al lavoro coniugato al senso del dovere.

I ragazzi delle scuole medie Fermi hanno dunque creato un interessante e toccante elaborato multimediale dal titolo “mettiti nei panni di…“, incentrato sui temi del bullismo e del cyberbullismo, che ha convinto la giuria conquistando una vittoria unanime.

Le due classi sono state premiate venerdì 13 ottobre nell’auditorium del consiglio regionale della Lombardia, ubicato nel suggestivo grattacielo Pirelli a Milano.

Il concorso è stato indetto all’interno del “Progetto interforze” di educazione alla cittadinanza e alla legalità per l’anno scolastico 2022-2023, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte 59 istituti scolastici e 9300 studenti, ha offerto una varietà di attività coinvolgenti, tra cui webinar, lezioni in presenza e open day che hanno emozionato studenti e docenti, dimostrando l’importanza educativa del progetto in ambito di educazione civica.

(foto dei ragazzi)

