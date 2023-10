SARONNO – Sono passate ormai diverse settimane ma niente è cambiato: le lapidi spezzate sono rimaste a terra con tutti i cocci, ci si è limitato a nastrare la zona e lì tutto è rimasto. Il riferimento va alla situazione del cimitero di via Milano nella zona dei colombari a destra dell’ingresso segnalato a ilSaronno dall’ex candidato sindaco Sergio Giannoni.

“Sono ormai diverse settimane che le lapidi sono cadute – spiega il saronnese – sono 4 e secondo me è il distacco dovuto alle vibrazioni provocate dal cantiere per l’asfaltatura fatto all’esterno del camposanto. In ogni caso, a prescindere dalle cause, sono ormai settimane che le lapidi sono lì a terra. La zona è stata transennata ma è necessario pulire e riordinare. Per rispetto dei defunti che si sono trovati colpiti dal danno, per i familiari ma anche per tutti i frequentatori del cimitero. Viste le l’imminenti commemorazioni dei defunti sarebbe a maggior ragione importante intervenire rapidamente”.

Il problema è stato segnalato anche alcune saronnesi ai responsabili della struttura e in Municipio: “E’ chiaro gli incidenti e le rotture possono succedere ma passare davanti ai colombari e vedere le foto a terra, le cornici storte, vasi e fiori rotti e schiacciati davvero dà l’idea di una mancanza di rispetto e di attenzione che lascia un alone di tristezza e incuria”.

La speranza è quindi che si possa intervenire il prima possibile anche perchè il nastro bianco e rosso racconta sia del fatto che l’Amministrazione sia informata sull’accaduto sia evidentemente sulla necessità di un intervento di pulizia, riordino e di messa in sicurezza.

