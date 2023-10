SARONNO – Sabato scorso, 14 ottobre, dalle 9:30 alle ore 16:30 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno si è celebrato il primo convegno regionale della Rete mondiale di preghiera del Papa (Apostolato della preghiera) della Lombardia.

Direttori diocesani, aderenti e simpatizzanti da tutta la regione si ritrovati per condividere il cammino spirituale dei gruppi e delle comunità.

Il tema dell’incontro, «“Maria si alzò e andò in fretta” per una missione di compassione», rimanda direttamente a quello della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, ma anche a quanto è chiesto a chi fa parte di questa opera pontificia.

Padre Renato Colizzi, gesuita, ha tenuto un incontro formativo sulla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, lasciando tre parole chiave da vivere come membri attivi della rete: Parola, Eucarestia, Missione.

“Dobbiamo essere fermento di unità, cuore aperti a gli altri, occhi aperti sul mondo”. Padre Renato ha specificato che per realizzare questo occorre impedire l’isolamento, attraverso la formazione spirituale e la testimonianza delle meraviglie che il Signore compie nelle nostre vite.

Le testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato alla Gmg di Lisbona con Papa Francesco, hanno riscaldato a tutti il cuore e incoraggiati a continuare la missione di Gesù sull’esempio di Maria. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno vissuto il Giubileo per i 525 anni dalla posa della prima pietra del Santuario, varcando la Porta santa e partecipando all’Adorazione eucaristica sull’intenzione mensile di preghiera del Papa.

Non avvenivano incontri a livello regionale dal 27 maggio 2017, quando i direttori diocesani e i membri della Rete mondiale si erano riuniti presso l’Istituto Leone XIII di Milano. Erano presenti anche il gesuita padre Frederic Fornos, direttore internazionale, e padre Giancarlo Bagatti, a lungo promotore regionale dell’Apostolato della preghiera.

Sono intervenuti al Convegno monsignor Claudio Galimberti (Prevosto di Saronno), don Massimiliano Bianchi (Rettore del Santuario), Ins. Giuliana Paterniti Bardi (AIMC associazione italiana maestri cattolici), Saif Eddine Seifuddin Abuadid (portavoce centro culturale islamico di Saronno). Hanno inviato i saluti tramite un messaggio Gianni Borsa (Azione Cattolica Ambrosiana) e Alessandro Mori (Rinnovamento nello Spirito Santo). La giornata di spiritualità è iniziata con un minuto di preghiera silenziosa per le vittime del conflitto in corso tra Hamas e lo Stato d’Israele, e si è conclusa con la spiegazione della storia e delle opere del Santuario da parte dell’esperto Pino Colombo. Il convegno è stato coordinato da Raffaele Pier Luca Di Francisca Delegato Regionale RMPP AdP Lombardia.

Per ulteriori informazioni, inviare un messaggio WhatsApp al numero 333.3060886 o scrivere all’indirizzo email [email protected]

