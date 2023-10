SARONNO – Polveri gialla in tutta Saronno, cosa sta succedendo? Se lo chiedono tanti cittadini, dallo scorso fine settimana è sinora stato un crescendo. La polverina copre le auto posteggiata in strada, si accumula sui balconi ed i parapetti, sul ciglio delle vie ed in alcune zone ce n’è tanta anche sui marciapiedi, così chi passa a piedi o in bici lascia le impronte. E’ il caso ad esempio della alberata via Manzoni ma il giallo fa da contorno quasi ovunque alle vie di Saronno ed anche dei paesi del circondario.

Dunque, il motivo del fenomeno? Si tratta di pollini di cedro o di piante della stessa famiglia, che fioriscono anche in questo periodo. Il resto l’hanno fatto le raffiche di vento che hanno caratterizzato la giornata domenicale, e che hanno mandato il polline dappertutto. Niente paura: non è un genere di polline che provoca allergia, o almeno questo tipo di problematiche sono molto limitate. Per ora non resta che aspettare: la pioggia del fine settimen dovrebbe riportare vie e marciapiedi al colore originario.

(foto: in via Manzoni in fenomeno è particolarmente visile)

