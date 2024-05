Città

SARONNO – Da questa settimana sono in programma i lavori di scavo calendarizzati da 2i Rete Gas per la realizzazione di nuovi allacciamenti.

Via Legnani sarà area di cantiere fino al 20 luglio dall’intersezione con via Cristoforo Colombo fino al civico 27: vigono il divieto di transito dalle 9 alle 17 da lunedì a venerdì, e il divieto di sosta h24 in regime di rimozione forzata su entrambi i civici;

Via Ramazzotti sarà area di cantiere fino al 30 giugno nel tratto compreso tra via Volonterio e via Vincenzo Monti: vigono il divieto di transito e sosta dalle 8 alle 19.

In caso di maltempo l’avvio dei lavori potrebbe essere posticipato.

