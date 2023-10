SARONNO – Ancora vandalismi nel centro storico: la segnalazione viene da alcuni cittadini, che negli ultimi giorni in qualche caso sono personalmente intervenuti per provare a sistemare, c’è chi di notte si è divertito a rovesciare alcune fioriere, quelle dei negozi che si trovano fra via San Cristoforo e via San Giacomo, nella zona a trafico limitato.

In zona non mancano le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, che potrebbero avere ripreso tutto: le immagini potrebbero aiutare a risalire alle responsabilità di quel che è accaduto. I danni non sono stait ingenti, e d’altra parte si tratta dell’ennesimo episodio di degrado in centro città.

(foto archivio: un precedente episodio sempre dello stesso tipo avvenuto nel centro di Saronno)

