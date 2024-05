Città

SARONNO – Giovani in campo per la città di Saronno: sono aperte le iscrizioni per progetto, lanciato dal comune di Saronno e da Informa Giovani.

Giovani in campus, dedicata ai giovani dai 14 ai 17 anni prioritariamente residenti a Saronno, vuole impegnare i giovani in una esperienza di lavoro in città, alla scoperta di aree verdi e di luoghi della cultura, per prendersene cura, sostenere le attività e dare il proprio contributo alla città di Saronno. I ragazzi potranno scegliere se iscriversi ad una, due o tre settimane, che comprendono i periodi dal 10 al 14 giugno, dal 17 al 21 giugno e dal 24 al 28 giugno. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile recarsi, su appuntamento e fino ad esaurimento posti, nella sede di Informa Giovani in Viale Santuario n°2 a Saronno, contattando l’indirizzo mail [email protected] o il numero 345 4129575. Alla fine del campus i ragazzi riceveranno l’attestato di partecipazione ed un buono acquisto del valore massimo di 60 euro. L’iniziativa vede la collaborazione di Koinè cooperativa, Fiab Varese, Parco del Lura e Io ci sto ciclometropolitana saronnese.