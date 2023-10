CARONNO PERTUSELLA – Derby spettacolare ricco di tensione in campo e sugli spalti quello disputato alle 18.30 a Caronno Pertusella nello stadio di Caronno Pertusella della Caronnese nel quale è stato ospitato l’Ardor Lazzate in occasione della settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza.

Su ilSaronno le interviste all’allenatore di casa, Roberto Gatti.

Al tecnico ospite, Ferdinando Fedele.

E la cronaca play by play dell’incontro.

La cronaca – Gli ospiti scendono meglio in campo e partono subito forte cercando di spaventare la difesa dei padroni di casa che però rispondono benissimo sbloccando il match grazie alla spettacolare e bellissima rete del capitano Corno che si libera da due avversari con un numero e piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali con una conclusione a giro superlativa sulla quale l’estremo difensore non può arrivare. Dopo il vantaggio della Caronnese, le due squadre combattono in mezzo al campo ma al minuto 41 il centrocampista di casa Bigioni è costretto a lasciare il campo e tornare negli spogliatoi prima dei compagni di squadra dopo l’espulsione discussa in modo veemente dai compagni e tifosi rimediata per doppia ammonizione.

Anche nel secondo tempo l’Ardor Lazzate parte meglio degli avversari ma questa volta riesce a finalizzare e a pareggiare momentaneamente il risultato dopo nemmeno 60 secondi dal fischio d’inizio con il goal dell’ex Mzoughi che esulta sotto i tifosi di casa aumentando la tensione. Dopo diverse azioni pericolose degli ospiti neutralizzate benissimo dal portiere Quintiero, la Caronnese si riporta in vantaggio questa volta con Bossi insacca il pallone con una conclusione intelligente rasoterra nell’angolino basso dopo avere ricevuto palla da Morlandi protagonista di una bellissima cavalcata. La reazione degli ospiti è però più che immediata, dopo nemmeno 30 secondi dalla rete del vantaggio, l’Ardor pareggia nuovamente i conti con Malvestio. La tensione in campo e fuori aumenta ancor di più con la seconda espulsione rimediata all’ultimo minuto dei 90 regolamentare dal centrale di difesa dei padroni di casa Napoli che fa infuriare i compagni di squadra e i tifosi contro il direttore di gara e il guardalinee oltre i giocatori della squadra ospite. Dopo 6 minuti di recupero tesissimi finisce la partita con il risultato di 2-2.

La Caronnese trova così il secondo pareggio stagionale grazie al quale resta attaccata al quarto posto a 14 punti a pari merito con Pavia e Base 96 a -3 dall’Oltrepò che sfiderà domenica prossima a Broni senza Napoli e Bigioni a causa delle espulsioni rimediate questa sera. L’Ardor Lazzate invece resta a 11 punti al nono posto della classifica.

Caronnese-Ardor Lazzate 2-2

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (36’ st Bonsi); Morlandi, Bigioni, Diatta (11’ st Cerreto); Lorusso (10’ st Zoppi e dal 43’ st Provenzano), Fabbrucci (4’ st Birolini), Corno. A disposizione Stocco, Brugnone, Rigo, Curci, Provenzano. All. Napolitano.

ARDOR LAZZATE (4-4-2): Barbieri; Schieppati, Mzoughi (33’ st Marioli), Zefi, Pellini, Guanziroli; Malvestio, Lokumu (10’ st Benedetti), Caffi (10’ st Caldirola); Silla, Deodato. A disposizione Brusa, Cotugno, Grippo, Rondina, Fogal, Rapone. All. Fedele.

Arbitro: Montefiori di Ravenna (Cantile di Treviglio e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Corno (Ca), 1’ st Mzoughi (A), 34’ st Bossi (Ca), 35’ st Malvestio (A).

22102023