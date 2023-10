Calcio 1′ cat: pari senza gol per l’Sc United, Tradate vince il derby. Successo per Rovellasca

Nuova Abbiate corsara a Luino

ROVELLASCA – Oggi, 7′ giornata di Prima categoria, pari senza gol nel girone H per l’Sc United in trasferta sul campo dell’Accademia Inveruno, 0-0. Risultato che lascia lo United in zona playoff a quattro punti della capolista Turbighese.

Nel girone B successo 2-1 in casa da parte del Rovellasca 1910 contro il Portichetto Luisago. Per il Rovellasca a segno Marchesotti e Cittera (foto). In classifica Rovellasca in scia delle migliori, con 11 punti.

Nel girone A il derby fra Fc Tradate e Lonate Ceppino, allo stadio tradatese, è finito 2-1 per i padroni di casa. Per il Tradate hanno segnato Tricarico e Lo Piccolo (quest’ultimo su calcio di rigore) mentre per i lonatesi ha fatto gol Nocera. La Nuova Abbiate ha invece espugnato il campo del Luino, 0-1 con gol di Izzo. In classifica Tradate e Nuova Abbiate a centroclassifica, Lonate lotta per togliersi delle zone pericolanti della graduatoria.

22102023