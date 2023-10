CESATE – Nella 7′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno ha ospitato sul proprio campo a Cesate, in quanto quello a Saronno ancora impraticabile, l’Accademia pavese, in un match equilibrato e finito in parità con il risultato di 1 a 1.

Nel primo tempo, al 1′ Pontiggia segna, ma il gioco era fermo a causa di un offside segnalato dal guardalinee. Al 10′ arriva la prima grande occasione del match con Pontiggia che, da corner, pesca benissimo Torriani che, lasciato da solo dalla difesa ospite, non riesce a inquadrare lo specchio della porta e spedisce alto. Al 21′ si fanno vedere anche gli ospiti con Zani che scatta sul filo del fuorigioco e calcia, ma spedisce alto. Al 26′ arriva il vantaggio per l’Fbc Saronno con la punizione magistrale di Pontiggia che scavalca la barriera e la mette dove Belitrandi non può arrivare. Al 37′ la squadra di mister Tricarico sfiora il raddoppio con il tiro di Baldan che, complice una deviazione ospite, complica la parata di Belitrandi, il quale riesce a mandare in angolo. Termina quindi con il vantaggio del Saronno il primo tempo della gara.

Nel secondo tempo l’Accademia Pavese inizia molto bene e, al 48′, realizza la rete del pareggio: punizione battuta dalla sinistra, Bertolotti esce a vuoto e a toccarla per ultimo è Zani che riporta il risultato in equilibrio. Al 75′ l’Accademia Pavese va vicinissima alla rimonta con la punizione di Filadelfia che calcia sul palo del portiere, ma il pallone sibila il palo e si deposita fuori. Ancora gli ospiti con Laraia che calcia di mancino e sfiora l’1 a 2. All’84’ arriva la grande occasione per il Saronno con Sala che raccoglie una seconda palla e calcia, ma Belitrandi ci mette una pezza e respinge. Finisce quindi 1 a 1 la partita tra Fbc Saronno ed Accademia Pavese.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore saronnese Danilo Tricarico.

Con questo pareggio l’Fbc Saronno sale a 10 punti in 11′ posizione, mentre l’Accademia pavese sale a 7 punti e rimane in piena zona playout.

Fbc Saronno-Accademia pavese 1-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bertolotti; D’Onofrio (40’ pt Rudi), Bello, Lofoco, Torriani; Di Noto (23’ st Sassella); Proserpio (23’ st Sardo), Baldan, Sala; Pontiggia, Citterio. A disposizione Vinci, Lorusso, Meroni, Martini, Hassan, Pozzo. All. Tricarico.

ACCADEMIA PAVESE (5-3-2): Belitrandi; Gambazza, Di Cosmo, Filadelfia, Velaj, Giosuè; Tiziano, Iosca (22’ st Parissenti), Jaupi (7’ st Gabusi); Laraia (40’ st Castillo), Zani. A disposizione Boari, Lorenzi, Molinari, Pasetti, Moroni, Caprioli. All. Nordi.

Arbitro Zambelli di Lodi (Orsogna di Milano e Bevilacqua di Bergamo).

Marcatori: 26’ pt Pontiggia (S), 4’ st Zani (A).

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

