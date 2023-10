SARONNO – E’ la talentuosa e intraprendente consigliera comunale Lucy Sasso la delegata della segreteria del Pd per la zona sud della provincia di Varese.

Mercoledì 25 ottobre si è riunita la direzione provinciale del Partito Democratico che ha ratificato la nuova segreteria provinciale e le priorità di cui occuparsi nei prossimi mesi. “La manovra finanziaria – spiegano dal Pd in una nota – di cui leggiamo le prime bozze, a nostro avviso, non contiene le risposte alle difficoltà dei cittadini, in un momento in cui il 63% delle famiglie italiane ha delle difficoltà economiche fa un passo indietro rialzando l’Iva sui prodotti igienici femminili e su quelli per la prima infanzia, non da nessun aiuto concreto ai Comuni che sono in prima linea nel supporto ai cittadini, la spesa per la sanità, rapportata al Pil è invece in calo”.

E continuano: “Punto di partenza del Pd deve essere quindi quello di riuscire a ritrovare un maggiore radicamento sul territorio, ascoltando i bisogni dei nostri concittadini e proporre soluzioni a questi bisogni, così che la nostra azione politica locale possa essere incisiva e arrivare fino ai nostri rappresentanti in Regione e a Roma, per facilitare questo collegamento coi territori, la segreteria è quindi strutturata anche con connotazioni geografiche, con dei riferimenti territoriali che facciano da collante tra il territorio e la segreteria stessa. I primi temi su cui iniziare a lavorare sono quelli della sanità, di Malpensa, del lavoro povero e del diritto alla casa. C’è poi l’importante partita delle elezioni provinciali, probabilmente a gennaio, e delle elezioni europee ma soprattutto delle amministrative che a giugno vedranno un’ottantina di Comuni andare al voto.

La Segreteria è così composta:

Enrico Torchia: enti locali

Noemi Cauzzo: rapporti con cittadinanza e associazioni

Andrea Calò: formazione ed area del Seprio

Erika Papa: nord

Marco Tuozzo: laghi e Ceresio

Lucy Sasso: sud

Alberto Dell’Acqua: tesseramento e Valle Olona

Xhuljano Banaj: Malpensa

Helin Yildiz: Europa

Paolo Pedotti: organizzazione interna e regolamenti

Fabrzio Brazzorotto: organizzazione e feste (zona sud)

Donatella Centain: scuola e cultura

Valerio Langè: feste (zona nord)

Rossella Iorio: comunicazione.

La segretaria, che in questa prima fase tiene la delega ai circoli, è molto soddisfatta per la squadra di segreteria presentata ma anche del gruppo di persone che fanno parte della Direzione e dell’Assemblea provinciale che hanno esplicitato la volontà di contribuire attivamente alla vita del Partito lavorando sui temi ed elaborando proposte, l’intenzione è infatti quella di organizzare il lavoro con un confronto costante e proficuo con gli iscritti, i segretari di circoli, gli amministratori, gli organismi del Partito e con i rappresentanti istituzionali.

