SARONNO – E’ intervenuta l’autoinfermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce Rossa cittadina stamattina in via Varese per l’incidente stradale in cui è stato ferito un 38enne.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Oberdan nelle vicinanza delle torretta di Saronno.

Alle 9,22 un 38enne di Mozzate è stato colpito dalla Tiguan guidata da un 53enne mozzatese. Il conducente dell’auto si è subito fermato ed ha dato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorso. Sono arrivati anche diversi passanti e avventori del vicino bar per cercare di portare aiuto. Il 38enne è stato soccorso per una mezz’ora sul posto prima del trasferimento in codice giallo all’ospedale di Como.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi del caso e di raccogliere le testimonianze del conducente e dei testimoni.

