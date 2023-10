SARONNO – Se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni provocate dalla caduta il 26enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto stamattina alla rotonda in via Per Origgio.

E’ successo intorno alle 7,40 quando si è verificato l’impatto tra un furgone Peugeot e un monopattino all’interno della rotonda. Probabilmente proprio le velocità contenute dei mezzi hanno evitato il peggio. Il conducente con alcuni automobilisti di passaggio ha dato l’allarme e sul posto è arrivato un equipaggio della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, le cui condizioni non destano preoccupazione, e intorno alle 8,30 l’hanno portato al pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso. Presente anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e ovviamente ricostruire il sinistro.

