SARONNO – Continua ininterrottamente l’attività di controllo dei Carabinieri nella città di Saronno i cui quartieri sono tenuti sotto stretta e discreta sorveglianza anche da militari in borghese per raccogliere quante più informazioni possibili ed orientare al meglio i servizi di controllo straordinario del territorio che nel fine settimana scorso hanno riguardato principalmente piazza Cadorna, l’area della stazione centrale ed il centro storico.

In collaborazione con la polizia locale e l’impiego di una unità cinofila sono stati controllati numerosi utenti nell’orario di maggior affluenza alla stazione centrale. Diverse persone sono state identificate alcuni condotti presso la compagnia Carabinieri per essere sottoposti a fotosegnalazione finalizzato all’identificazione essendo per lo più stranieri irregolari privi di documenti, un uomo trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e segnalato all’autorità competente quale assuntore. Contestualmente ai controlli di soggetti in transito o stanziali nei pressi della stazione centrale, i Militari della Compagnia di Saronno insieme ai reparti specializzati del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità, ispettori civili dell’ATS ed ispettori del lavoro hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali della zona e per quattro di queste è scattato il provvedimento di sospensione avendo riscontrato la presenza di lavoratori in nero nonché gravi violazioni sulla sicurezza e carenze igienico sanitarie che hanno comportato la denuncia di 5 titolari ed inoltre presso una delle attività controllate, un 52enne lavoratore in nero risultava ricercato dovendo scontare una condanna per favoreggiamento immigrazione clandestina e pertanto è stato tratto in arresto dai Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Saronno.

Complessivamente sono state comminate ammende pari a euro 398.119,04, contestate sanzioni amministrative pari a euro 96.400, recuperati oneri contributivi previdenziali/assistenziali pari a euro 5.712,31. “Non saranno lasciate zone franche all’interno della città – conclude la nota – tutte le pattuglie in servizio di perlustrazione nonché servizi di osservazione appositamente predisposti, anche per verificare le numerose segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, hanno il compito di individuare luoghi, fasce orarie e attività commerciali bar e locali di riunione di soggetti dediti ad attività illecite o che comunque compromettano la sicurezza e l’ordine pubblico, in modo da poter predisporre da parte del Comando Compagnia Carabinieri successivi interventi in maniera più mirata ed efficace”.

