CESATE / TRADATE – All’ottava giornata la Prima categoria. Nel girone N pari casalingo per il Sc United fermato sul 2-2 dalla Garibaldina: ai cesatesi non sono bastate le reti degli ex saronnesi Iacovelli e Bernello (foto); per gli avversari hanno segnato Cusmai e Unida. In classifica lo United resta terzo a 15 punti, dientro a Ticinia (16) e Turbighese (19).

Nel girone B sconfitta esterna per 2-0 per il Rovellasca 1910 contro la capolista Ardisci; il Rovellasca scende a ridosso della zona playout.

Nel girone A sconfitta esterna 2-0 del Fc Tradate contro l’Arsaghese, pari interno del Lonate Ceppino 1-1 contro il Cantello Belfortese (rete lonatese di Ventola), la Nuova Abbiate ha perso in casa 2-0 contro l’Olimpia. In classifica primo il Morazzone con 22 punti, seconda l’Olimpia con 21. Il Fc Tradate è a 11 punti, Nuova Abbiate a 10 e Lonate a 4.

29102023