PIACENZA – Niente da fare per il saronnese Marco Zaffaroni, ieri al debutto sulla panchina della pericolante Feralpisalò (serie B) battuta in casa (allo stadio di Piacenza) per 3-0 dalla Reggiana.

Queste le dichiarazioni di mister Zaffaroni nel dopo partita contro la Reggiana: “Dobbiamo analizzare tutti gli aspetti: il primo è sicuramente quello caratteriale, dove bisogna crescere parecchio. È ovvio che ciò è condizionato dalle sconfitte, dalla classifica, però se vuoi venirne fuori devi avere una reazione da questo punto di vista. In termini numerici, abbiamo creato le stesse occasioni della Reggiana, anche clamorose, e non abbiamo segnato. Il salto di qualità, ripeto, è da fare dal punto di vista emotivo e caratteriale”.

(foto Feralpisalò: Zaffaroni in panchina)

29102023