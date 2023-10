SARONNO – In attesa di rientrare allo stadio Comunale, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria sul manto erboso, non trovando nessuna sede alternativa di allenamento, il Saronno Rugby ha spostato, in via eccezionale, i propri allenamenti al pratone del Parco Lura, grazie alla pronta disponibilità offerta dall’Ente Parco con il supporto dell’Amministrazione comunale.

Nella mattinata di ieri si è svolto un allenamento congiunto che ha coinvolto tutte le categorie della società (dalla Under 6 alla 14) e ha visto la partecipazione di una rappresentativa di ragazzi dell’Under 14 del Rugby Parabiago e dell’Amatori Tradate Rugby Club, accorsi per sostenere i compagni di gioco saronnesi e ribadire che “il rugby non si ferma”.

“Più di 80 atleti sono scesi in campo per un’iniziativa di sport civile, una lezione di resilienza di fronte a questo avvio di stagione davvero travagliato per via degli interventi prima di diserbo e poi di trasemina del campo dello stadio cittadino. Oltre a questo non siamo ancora riusciti ad avviare l’attività della categoria old e il mercoledi sera siamo costretti ad utilizzare il campo dell’oratorio del Santuario senza avere la disponibilità delle docce. Una condizione operativa davvero faticosa che richiede sacrifici a tutta la nostra comunità sportiva, costituita da minori di età compresa tra i 4 e i 13 anni” ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente del Saronno Rugby.

“Un principio del gioco del rugby è il sostegno. C’è qualcuno in difficoltà, gli altri rugbisti vanno in aiuto dei compagni. Nel momento in cui il Saronno Rugby ci ha coinvolto in questa iniziativa noi come prima cosa abbiamo pensato di dare una mano, un aiuto concreto”, ha dichiarato Enzo Comunale, Presidente di Amatori Tradate Rugby.

“Questo allenamento si inserisce nell’idea, lanciata da noi, di fare rete tra i club di rugby del territorio. Rugby Saronno è oggi una realtà radicata nel territorio di riferimento che sta facendo un buon lavoro, con dei numeri e dei risultati importanti. Speriamo che questa iniziativa di oggi possa dare un contributo per superare le difficoltà che hanno con il loro impianto perché è importante. Una società di rugby deve avere una casa, è fondamentale e serve per la crescita di tutti, non solo dei ragazzi che frequentano quella casa, ma per tutto il territorio”, ha commentato Cristiano Bienati, Direttore Sportivo del Parabiago Rugby.

Il Saronno Rugby ringrazia la Società Amor Sportiva per aver concesso l’utilizzo dei propri spogliatoi ai giovani rugbisti nelle giornate di martedi e giovedi, oltre agli amici del Tradate e del Parabiago rugby che hanno fornito un esempio concreto di come si possa dare concretezza ai valori di cooperazione e supporto reciproco che lo sport ha la missione di trasmettere ai giovani.

