SARONNO – La Protezione Civile Lombardia ha diramato un’allerta meteo “giallo ordinaria” per rischio idrogeologico.

il Saronnese fa parte della zona omogenea di allertamento “idro-meteo” codice IM-09. Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati è possibile scaricare la app “allertaLOM” e al seguente link trovate le allerte meteo: https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta

Sono previste piogge intense nelle prossime ore ma da domani, 31 ottobre dovrebbe migliorare. Secondo 3bmeteo: “A Saronno domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserena rapidamente dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C”. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.”.

