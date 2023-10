MOZZATE / LIMBIATE – Incidente stradale oggi in Varesina all’altezza di Mozzate. E’ successo alle 18.10 e due persone, un ragazzo di 21 anni ed un uomo di 47 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. I ferito sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

Alle 19.30 in via 25 aprile a Limbiate incidente col monopattino: sono stati soccorsi un ragazzo di 16 anni ed una ragazza di 28 anni, con lesioni e contusioni varie. Sul posto l’ambulanza del Sos ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio.

(foto archivio)

30102023