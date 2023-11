SARONNO – Oggi la capolista di serie B Interregionale scende in campo a Gazzada, contro i locali del Sette laghi, per il derby varesino della sesta giornata. I ragazzi saronnesi di coach Renato Biffi arrivano da cinque vittorie consecutive per lanciare la stagione, ma dall’altra parte troveranno un gruppo arrabbiato e motivato dalla sconfitta di misura dell’ultimo turno con Pavia.

Giocatori solidi, roster profondo, staff preparato, campo caldo: ci sono tutti gli alert di un match complicatissimo. Anche per il calendario, è arrivato il momento di fare sul serio, continuando a correre sui solchi tracciati in questo entusiasmante percorso. Palla due mercoledì 1 novembre alle 18.

Saronno viene dalla vittoria casalinga di sabato sera contro Borgomanero.

