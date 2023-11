SARONNO – Batosta per l’Ardor Lazzate da parte del giudice sportivo, in relazione alla partita persa in casa 4-3 sabato scorso, 8′ giornata di Eccellenza, contro il Magenta. L‘allenatore Ferdinando Fedele, che era stato espulso nel corso del secondo tempo, è stato squalificato per un mese, è arrivata anche una multa alla società ed una squalifica per tutta la restante parte del girone di andata ad un dirigente.

Ecco le disposizioni del giudice:

Euro 200,00 ARDOR LAZZATE: propri sostenitori offendevano la terna ed i calciatori ospiti. Inoltre a fine gara in zona spogliatoi sostavano indebitamente persone non autorizzate.

E’ stato inoltre squalificato un dirigente sino al 27 dicembre, con questa motivazione: “A fine gara con atteggiamento insofferente chiede all’arbitro quando avrebbe lasciato libero lo spogliatoio e non soddisfatto della risposta se ne andava bestemmiando e lasciava l’impianto sportivo”, ed un altro dirigente perchè “personalmente riconosciuto dall’arbitro a fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio con tono minaccioso contestando alcune decisioni arbitrali, veniva allontanato dai presenti”.

