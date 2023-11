COGLIATE – Giornata impegnativa – quella di ieri – per la Sei (Servizi emergenza integrati), operativa su più fronti a causa delle esondazioni conseguenti le fortissime piogge della scorsa notte. Un’intera via di Cogliate è stata interessata dall’esondazione dei torrenti del Parco Groane, solitamente in secca, ma che questa volta hanno fatto sentire la propria voce. Altri interventi sono stati fatti a Bovisio Masciago in un quartiere colpito dall’esondazione del Seveso e sulla statale Saronno-Monza, chiusa per l’allargamento del sottopasso nel comune di Varedo. Grazie anche al miglioramento del tempo, la situazione sta tornando alla normalità.

“Grazie a tutti i volontari che come al solito non si sono risparmiati per portare aiuto e supporto a chi si è trovato in difficoltà” dicono i responsabili Sei.

(foto: alcuni degli interventi sul territorio da parte della Sei)

