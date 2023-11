ORIGGIO – Un successo che ha visto la presenza di tante famiglie residenti in paese ma anche arrivate da Saronno, Caronno e Uboldo. Ieri sera Origgio si è trasformata, grazie all’impegno dei commercianti con Proloco e amministrazione, nel regno di “dolcetto o scherzetto?”.

“Siamo molto soddisfatti – spiega il fiduciario Confcommercio Ascom Saronno Alessandro Ciceri – nel pomeriggio del 31 ottobre centinaia di bambini con bellissimi costumi hanno invaso l’intero paese. Ad accoglierli tantissime caramelle e coreografie spaventose. Con loro genitori entusiasti”.

Ottimo anche il risultato sul fronte dell’adesione alla parte organizzativa: “Sono state molte le attività per tutte le vie del paese, anche periferiche che si sono messe in gioco. In tanti hanno esposto una zucca intagliata (spesso accompagnata da un un allestimento pauroso all’esterno) per invitare maschere e famiglie a presentarsi per dolcetto o scherzetto.

Insomma un nuovo successo per la collaborazione tra ProLoco e i commercianti.

