ORIGGIO – Nessuno ha voluto mancare. E del resto anche la pioggia ha concesso una tregua per permettere di scoprire la prima panchina d’artista del distretto Did Antiche Brughiere.

Oggi pomeriggio, giovedì 19 ottobre, alle 14 è stata svelata al paese la prima panchina d’artista posizionata all’ingresso del parco di Villa Borletti. “Una location che immerge la nostra panchina in un contesto già ricco d’arte” ha spiegato la presidente del Did Rachele Grassi presidente con il fiduciario Confcommercio Ascom Saronno Alessandro Ciceri.

Presente anche il vicesindaco Luca Panzeri ed Elena Cislaghi delegata Did che hanno sottolineato: “Non è stato semplice trovare una location speriamo con l’arrivo delle altre panchine di creare un piccolo angolo con tutte le panchine”.

A scoprire l’opera, con una targhetta dedicata al progetto e le predisposizione per posizionare in futuro anche dispositivi di ricarica di bici e monopattini i due artisti che l’hanno realizzata Ettore Martinelli e Giulia Sozzi utilizzando come soggetto una poesia origgese di Natale Cartabia musicata e suonata dalla banda cittadina. Presente anche la Proloco che ha aderito al progetto.

“Sono contenta che la prima panchina sia arrivata nella nostra Origgio” ha concluso Elena Cislaghi ricordando che presto ne sarà posizionata una in ogni comune del Saronnese anche se il progetto realizzato con fondi regionali prevede la realizzazione di 15 panchine complessive.

