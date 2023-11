SARONNO – “Sono partiti lunedì i lavori di riqualificazione del parco dell’ex seminario, individuato dall’Amministrazione Airoldi come uno dei “luoghi della cultura” inseriti nel progetto che ha avuto un finanziamento di due milioni e mezzo dal Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana volta alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale, inviata nel primo pomeriggio di ieri, che presenta i lavori in corso nell’area verde accanto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. I primi ad intervenire sono stati i giardinieri con un intervento che ha suscito diverse domande da parte del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

L’intervento si pone l’obiettivo di attuare un’importante riqualificazione del parco al fine di renderlo idoneo all’organizzazione di eventi in condizioni di sicurezza, per una capienza stimata di circa 2.000 persone. Il parco verrà infatti dotato di impianti di videosorveglianza, di illuminazione ed evacuazione di emergenza e delle infrastrutture necessarie all’accoglienza quali un’area di accesso con biglietteria, ristoro e servizi igienici. Parte qualificante del progetto sono la realizzazione di un palco permanente e di un’area idonea ad accogliere il pubblico delle rappresentazioni che verranno ospitate sul palco stesso.

“Per rendere il parco più fruibile anche nell’uso quotidiano da parte degli utenti – specifica l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Pozzoli – verrà demolito il muro di cinta attualmente presente sulla via Varese, per essere sostituito da una recinzione metallica più permeabile alla vista, in modo da eliminare la barriera visiva tra lo spazio urbano e quello dell’area parco. Con questo scopo verrà anche portato il perimetro del parco in posizione più arretrata rispetto all’attuale, ridefinendo il marciapiede sulla via Varese che non sarà più rettilineo, ma inviterà al passaggio all’interno del verde che, in questo modo, irromperà nello spazio urbano e inviterà maggiormente al suo utilizzo con zone di sosta attrezzate anche al di fuori del recinto della nuova area parco”.

Quanto al verde, l’assessore Franco Casali sottolinea come “All’interno del progetto sia previsto un’importante intervento di riqualificazione del verde con la creazione di aree a rain-garden, prato fiorito e allestimento con specie erbacee perenni: per fare questo, alcune alberature esistenti saranno ri-piantumate in posizione funzionale al progetto di riqualificazione, e tenendo conto dei parametri necessari di illuminamento per garantire i percorsi di evacuazione, altre, a rischio caduta perché malate, verranno sostituite con essenze sane. A progetto terminato, anche il bilancio del verde sarà positivo: qualora così non fosse, il progetto non avrebbe rispettato il requisito DSNH (Do Not Significant Harm) richiesto per ottenere i finanziamenti PNRR”.

I lavori appena avviati hanno una durata prevista di un anno circa.

