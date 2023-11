GERENZANO – Domenica 12 novembre i rioni chiamano a raccolta i propri abitanti per ripulire le strade della città. L’appuntamento è per le 8.45 in municipio, dove i volontari scatteranno una foto tutti insieme prima di dividersi per la città: il rione Burghett pulirà la zona Parcheggio bar Buongustaia, il rione Funtan si occuperà di piazza XXV Aprile, il rione Gio’ da Val si concentrerà su Piazza De Gasperi, il rione Madunina pulirà la zona del parchetto Via Firenze, mentre il rione San Giacum andrà alla chiesetta San Giacum e il rione Tupìni in via Berra (altezza poste).

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Gerenzano, è rivolta a tutti, grandi e piccoli, e fa parte del progetto Ambientiamoci, che si occupa da tempo di sensibilizzazione verso la tematica ambientale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione