GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’amministrazione comunale circa l’arrivo del nuovo comandante della polizia locale, Francesco Iuglio e alla nuova agente Alfonsina Amabile.

Porgiamo il benvenuto al nuovo comandante della polizia locale Francesco Iuglio e al nuovo agente Alfonsina Amabile, in servizio da pochi giorni nel comando della polizia locale di Gerenzano.

E’ un momento di grande importanza perché la sicurezza del nostro paese è una priorità fondamentale e il nostro corpo di polizia locale è il pilastro su cui si basa questa sicurezza, un punto di riferimento per i gerenzanesi e il comando un luogo in cui ci si rivolge per assistenza e protezione.

Desideriamo esprimere anche la nostra gratitudine al comandante uscente Andrea Medaglia, che ha svolto il proprio lavoro sempre con dedizione e impegno.

Auguriamo al comandante Iuglio e all’Agente Amabile buon lavoro, un mandato di successo e sicurezza nella nostra amata comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione