x x

GERENZANO – Fare del bene all’ambiente e migliorare la vita della loro città: è ciò in cui i ragazzi delle seconde medie di Gerenzano si sono impegnati nella giornata dello scorso sabato. Il punto di ritrovo è stato alle 8.45 al parco degli Aironi di Gerenzano: gli studenti hanno iniziato a pulire le zone circostanti al parco. Si è trattato del secondo appuntamento per i giovani gerenzanesi: già sabato 1 ottobre i ragazzi delle classe terze medie si sono trovati davanti all’auditorium Verdi, da dove hanno iniziato la loro opera di pulizia che ha coinvolto la zona del Fontanile, il parco del labirinto e via per Uboldo.

Questi incontri sono parte del progetto “Ambientiamoci”, promosso dal Comune di Gerenzano in collaborazione con le scuole.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

13102022