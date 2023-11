MILANO / VARESE – Sono otto i candidati al diaconato permanente che l’arcivescovo Mario Delpini ordinerà sabato 4 novembre, nella cerimonia solenne che avrà inizio alle 17.30 nel Duomo di Milano.

Il maggiore è Franco Gadda, della parrocchia di San Giovanni Bosco in Olgiate Olona, in provincia di Varese. Ha 59 anni, è sposato, ha tre figli ormai grandi e di professione fa l’impiegato bancario. Il più giovane è Samuele Radaelli, della parrocchia di Santa Maria Immacolata in Origgio, nel Varesotto, ha 38 anni, fa l’impiegato ed è celibe.

«Noi otto ordinandi, nel corso di questi anni di formazione, abbiamo costituito un bel gruppetto – spiega Gadda -. Gli studi presso la Facoltà teologica con i corsi da seguire, soprattutto il sabato, hanno favorito la conoscenza e facilitato l’amalgamarsi di un gruppo di adulti variegato. Il più giovane è celibe, ma, vivendo spesso a contatto con i ragazzi dell’oratorio, si può dire che abbia una famiglia più numerosa di noi altri».

(foto archivio: Mario Delpini nel santuario di Saronno)

