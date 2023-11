VENEGONO SUPERIORE – C’è probabilmente l’alta velocità dietro il grave incidente che la scorsa notte poco prima di mezzanotte ha provocato due feriti gravi lungo l’ex statale Varesina a Venegono Inferiore. Almeno queste sono i primi esiti degli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, svolti subito dopo lo schianto dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Sempre secondo la ricostruzione agli atti, l’auto procedeva a grande velocità quando è uscita di strada ed è piombata sulla rotonda con via Galizia, venendo sbalzata e volando per circa duecento metri. Un impatto devastante, con conseguenze gravi per le due persone a bordo del veicolo.

Soccorsi in codice rosso dagli equipaggi di due ambulanze e due automediche, oltre che dai vigili del fuoco e dagli stessi militari dell’Arma, i due – due uomini di 36 e 26 anni – sono stati trasportati d’urgenza nei pronto soccorso del Circolo di Varese e dell’ospedale di Legnano in gravi condizioni.

Uno di loro è stato stabilizzato dai medici e sembra reagire positivamente alle cure, mentre le condizioni del secondo uomo sono ancora molto preoccupanti ed è considerato in pericolo di vita. Entrambi sono in prognosi riservata.

