SARONNO – E’ stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Legnano l’87enne che venerdì 3 novembre è stato vittima di un incidente stradale. L’uomo stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la rotonda tra via Grossi, via Pagani e via Volonterio quando intorno alle 1614 è stato investito da una Mercedes.

La donna al volante si è subito fermata per aiutare l’uomo finito sull’asfalto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l’auto infermieristica di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo sul posto. Intorno alle 17,25, quindi più di un’ora dopo il sinistro, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

La polizia locale, presente sul posto con una pattuglia, ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi. E’ stata raccolta anche la testimonianza della 70enne di Gerenzano alla guida della Mercedes.

