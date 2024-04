Città

SARONNO – Ha avuto pesanti conseguenze sul traffico l’incidente avvenuto stamattina, giovedì 4 aprile, in via Volonterio. Sul sinistro sono ancora in corso gli accertamenti del caso ma la centrale operativa che gestisce le emergenze sanitarie Areu riporta un intervento per l’investimento di una ciclista.

E’ successo intorno alle 8,20 con un immediata mobilitazione dei soccorsi: è intervenuta l’autoinfermieristica di Saronno sia l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che ha portato la ferita all’ospedale in codice verde.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia cittadina e la polizia locale del comando di piazza Repubblica. Necessario non solo effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica, e quindi le responsabilità, del sinistro ma anche cercare di deviare la circolazione. Si sono create infatti lunghe code e rallentamenti con ripercussioni sulla viabilità della zona nord di Saronno fino alle porte con Gerenzano.

