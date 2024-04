Cronaca

SARONNO – E’ intervenuta anche l’auto infermieristica, ieri pomeriggio poco prima delle 18, in via San Giuseppe, per prestare le prime cure al ciclista vittima di un incidente stradale.

Il giovane, un 21enne, è finito a terra dopo l’impatto con una vettura all’altezza del civico 105. L’automobilista si è subito fermato e, con passanti e residenti accorsi dopo aver sentito la brusca frenata e il botto, ha dato l’allarme.

Sul posto è così arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica che hanno prestato le prime cure al giovane per poco meno di un’ora prima di trasferirlo per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di Como.

Traffico difficoltoso nella zona durante il soccorso sanitario malgrado il rapido intervento della polizia locale che ora dovrà chiarire la dinamica del sinistro. Proprio per questo sono state effettuate foto e rilievi prima di riaprire la zona alla circolazione.

(foto archvio)

