SARONNO – Era in sella alla propria bicicletta elettrica il 22enne che ieri sera è stato al centro dell’incidente avvenuto alla rotonda tra viale Lombardia e via San Carlo.

Erano da poco passate le 18 quando si è verificato l’impatto tra l’Opel Astra guidata da una saronnese 44enne e la due ruote su cui viaggiava il giovane. Il 22enne è finito a terra e l’automobilista si è subito fermata e ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi e di raccogliere le testimonianze per ricostruire la dinamica e chiarire le responsabilità. Tempestivo anche l’intervento del Sos di Uboldo che hanno prestato le prime cure al ragazzo sul posto e poi l’hanno trasferito, in codice verde, all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Qualche rallentamento lungo l’arteria durante i rilievi e le operazioni di soccorso sanitario.

