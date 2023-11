SARONNO – Cade maxi pianta davanti all’ingresso dell’autostrada A9. Colpita utilitaria.

E’ stato necessario l’intervento della polizia locale del comando di piazza Repubblica per transennare, in via Caduti della Liberazione, la zona in cui sono caduti dei calcinacci ieri pomeriggio venerdì 3 novembre. E’ successo intorno alle 16.

Saronno, crollano calcinacci in centro sfiorate le auto La piena del torrente Lura è passata: questa mattina nel tratto cittadino c’era davvero moltissima acqua, anche se ben al di sotto degli argini. A preoccupare di più la corrente molto forte, in grado di spostare pietre e tronchi, che ammassandosi possono creare dei “tappi” e fare sorgere problemi: non è successo e seppur sempre con quantità d’acqua molto sostenute, la piena è andata via via abbassandosi di livello. Ma attenzione al maltempo che potrebbe caratterizzare il fine settimana ed in particolare la nottata fra sabato e domenica.

Pianta caduta lungo la Quattordicesima strada tra Cesate, Solaro e Garbagnate.

