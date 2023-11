PAVIA – Prima sconfitta stagione per l’Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile serie B: nel posticipo della settima giornata nel tardo pomeriggio domenica è arrivata, in trasferta, la sconfitta al Palaravizza contro i locali del Riso Scotti Pavia.

Troppa energia in più per Pavia nello scontro al vertice della Division A. I saronnesi lottano sin dai primi possessi ma a inizio terzo quarto arriva lo strappo decisivo dei padroni di casa che, con una rinnovata energia dopo la sconfitta di Collegno, rimangono concentratissimi fino alla sirena. Il punteggio finale dice 88-70 e si chiude dopo sei vittorie consecutive la striscia positiva da inizio campionato. Rimane una partenza pazzesca, da continuare ad onorare nel resto del torneo. Già a partire dal ritorno a casa dopo due trasferte, sabato prossimo, per la casalinga con Junior Casale.

Az Saronno: Ugolini, Negri 13, Quinti 14, De Capitani 9, Nasini 15, Tresso 4, Pellegrini 5, Romanò 10, Beretta n.e., Motta, Figini n.e.. All.: Biffi, De Piccoli, Bettoni.

(foto e video: alcune fasi del match)

05112023