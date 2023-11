SARONNO – Partita ricca di goal e di emozioni quella disputata nello stadio di via Trento a Saronno tra i padroni di casa dell’Amor Sportiva e la capolista Gerenzanese per la nona giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Nel primo tempo i padroni di casa scendono in campo con un approccio decisamente più propositivo rispetto agli avversari creando diverse occasioni offensive, tra cui il tiro di Busnelli e la mezza girata di Banfi che sfiora il palo, che però, grazie anche a delle bellissime parate del portiere ospite Arenella, non entrano in rete. Dopo la mezz’ora di gioco, la Gerenzanese entra in partita imponendosi sul campo e trovando il goal che sblocca il match con Ciuciu che, precisamente al minuto 43, si libera dalla marcatura e conclude dal limite dell’area in porta nell’angolini basso dove l’estremo difensore di casa Lovera non può arrivare.

Nella seconda metà regolamentare, dopo un primo quarto d’ora nel quale la Gerenzanese crea diverse azioni offensive per raddoppiare, l’Amor Sportiva pareggia i conti con la realizzazione di Caso del rigore fischiato dall’arbitro al minuto 66 dopo un fallo su Rubino in are di rigore. Gli ospiti non si demoralizzano e, dopo 5 minuti dal pareggio, tornano in vantaggio con la concretizzazione del secondo rigore del match con Mattia Geron che non si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Dopo il vantaggio, la Gerenzanese continua ad attaccare e 26′ della ripresa trova il terzo goal questa volta con il subentrato Saramin che insacca la palla e segna il goal del 3-1 che accende inoltre alcune proteste per una possibile posizione di fuorigioco. La reazione dell’Amor Sportiva è però immediata e dopo nemmeno un giro di orologio con Busnelli accorcia il risultato. Dopo una clamorosa conclusione di Gariboldi negli ultimi minuti che colpisce il palo che nega il pareggio ai padroni di casa, la partita si conclude con il triplice fischio del direttore di gara che decreta l’ottava vittoria degli ospiti.

La Gerenzanese, dunque, dopo il primo arresto stagionale della scorsa giornata contro la Stella Azzurra Arosio, torna a vincere difendendo così il primo posto del girone condiviso con il Bulgaro che oggi ha conquistato un’altra vittoria. Risultato diverso invece per i padroni di casa dell’Amor Sportiva che, nonostante una grandissima prestazione, non riescono a pareggiare una bellissima partita ottenendo così la quinta sconfitta stagionale a causa della quale scendono al dodicesimo posto della classifica con 8 punti.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD GERENZANESE 2-3

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Uboldi, Caimi, Pilato, Caldera, Gariboldi, Aloardi, Busnelli, Rubino, Banfi, Nigro. A disposizione: Chiti D, Caso, Codari, Pustorino, Spaudo, Chiti R, Boschetto, Muraca, Fiorio. All: Boldorini.

Asd GERENZANESE: Arenella, Gambino, Viola, Saramin, Franchi, Mighetti, Boccaletti, Geron S, Di Lio, Ciuciu, Vergani. A disposizione: Delussu, Sponsale, Restelli, Morandi, Gorgoglione, Sorrentino, Canavesi, Geron M, Coppola. All: Amato.