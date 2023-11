CASTANO PRIMO – Ultras del Fbc Saronno solidali con Prato e la Toscana flagellate dal maltempo: per le vittime come su tutti i campi oggi pomeriggio c’è stato un minuto di silenzio prima di Castanese-Fbc Saronno, gli ultrà saronnesi del Fronte ribelle hanno anche esposto uno striscione solidale con gli amici sostenitori del Prato calcio, coi quali esiste un gemellaggio sin dai gloriosi anni del Saronno in serie C.

Um rapporto che è sempre rimasto saldo, anche con periodiche visite a Saronno da parte degli ultras del Prato e viceversa.

Sul campo, intanto, nella nona giornata di Eccellenza, si sono imposti i saronnesi sulla Castanese, col risultato di 2-0.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: lo striscione esposto dagli ultras saronnesi allo stadio di Castano Primo, questo pomeriggio)

05112023