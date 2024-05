Cronaca

SARONNO – Due incidenti praticamente in contemporanea hanno creato non pochi problemi alla circolazione automobilistica stamattina, martedì 14 maggio, a Saronno.

Entrambi gli incidenti non hanno avuto conseguenze per le persone coinvolte ma le operazioni di soccorso hanno creato code e rallentamenti sull’intera rete cittadina.

In via Prealpi intorno alle 7,50 lo scontro frontale laterale tra una Nissan Qashqai e una moto. L’impatto ha fatto finire a terra il conducente della moto un 17enne residente a Rovello Porro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Viola di Cesate ma il ragazzo pur con contusioni ed ecchimosi ha rifiutato il trasferimento all’ospedale. Illesi anche 54enne alla guida della vettura.

Non è nemmeno stata chiamata l’ambulanza per l’altro incidente avvenuto in contemporanea in via Manzoni tra un bus di linea e una Seat Ibiza guidata da una 36enne di Rovellasca. Tutti illesi sia i conducenti sia i passeggeri del mezzo pubblico.

In entrambi i sinistri è intervenuta la polizia locale di Saronno che ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi per risalire alle responsabilità degli scontri.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti