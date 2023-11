SARONNO – “Nel corso delle trascorse festività dei Santi e dei defunti, come molti saronnesi, mi sono recato al cimitero per visitare e rendere omaggio ai miei familiari. Ho preferito percorrere la strada a piedi perché, a mio parere, è la migliore modalità per attraversare la città”.

Inizia così l’intervento di Edoardo Mazzucchelli referente di Saronno Civica con Augusto Airoldi: “Arrivando dal centro, sono passato sotto il cavalcavia di Via Milano dove recentemente sono stati eseguiti i lavori di sistemazione del percorso ciclo-pedonale che hanno visto la sostituzione delle scomode e ripide scalinate con una pista decisamente più fruibile. E’ stata la prima volta che passavo di lì dopo i lavori e sono rimasto favorevolmente colpito dall’utilità dell’opera eseguita dall’amministrazione saronnese. Analogo favore, peraltro, veniva espresso da altri concittadini che percorrevano la stessa via: una signora anziana, ad esempio, chiedeva al marito “ma qui non c’erano quelle scomodissime scale?”; una coppia di giovani sottolineavano la praticità di non dover scendere e risalire le ripide rampe spingendo il passeggino. Il tutto in un flusso considerevole di persone di tutte le età da e verso il cimitero”

E conclude: “Un ringraziamento quindi all’amministrazione di Saronno che, costruendo il nuovo sottopasso ciclopedonale, ha pensato a chi anziano, disabile, con passeggino o semplicemente con qualche pacco pesante si trova a voler attraversare la città senza l’automobile.

Questa è la città che abbiamo pensato quando tre anni fa, insieme al sindaco, abbiamo scritto il nostro programma elettorale. Una città aperta, accogliente, sostenibile, inclusiva per tutti, una città che pensa ai più fragili e al contempo realizza piccole grandi opere in grado di portare giovamento a tutta la comunità. Avanti così”.

