SARONNO – “Abbiamo davanti agli occhi le immagini di donne e bambini in fuga dalla guerra in Afghanistan. Immagini che ci hanno scosso come già accaduto recentemente con la fotografia del piccolo Aylan Kurdi in fuga dalla guerra siriana. Abbiamo quindi accolto con estremo favore il messaggio pubblico del sindaco Augusto Airoldi e la fattiva azione del vice sindaco Laura Succi, nonché l’adesione di altre liste che compongono la coalizione di maggioranza di dare ospitalità a famiglie afgane”.

E’ la nota inviata da Saronno civica Lista Airoldi sindaco firmata da Edoardo Mazzucchelli in merito alla scelta dell’Amministrazione comunale in merito all’accoglienza di una famiglia sfghana.

“Si tratta di un segno concreto di come la comunità di Saronno possa e debba farsi responsabilmente carico degli ultimi, dei poveri, dei più fragili e di come, anche in situazioni estreme, sia sempre possibile un confronto ed un dialogo tra culture diverse. Saronno Civica, a tal fine, invita tutti i cittadini a partecipare, a titolo personale e senza alcun simbolo politico, alla manifestazione che si terrà a Saronno il 28 agosto alle 17, lanciata da Economy of Francesco e promossa da Quattro passi di pace, coordinamento composto da diverse associazioni operanti nel campo del volontariato sociale. Siamo da sempre è convinti che queste siano le uniche strade percorribili per realizzare la Saronno amica e sconfinata così come era stata proposta in campagna elettorale.