SARONNO – Importante intervento, ieri sera martedì 7 ottobre, nei pressi dello scalo di piazza Cadorna. I carabinieri della compagnia di Saronno con la polizia locale del comando di piazza Repubblica hanno realizzato un controllo del territorio finalizzato a contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacente.

Mentre i primi pendolari iniziavano ad affollare lo scalo, la piazza e le vie adiacenti la stazione le forze dell’ordine hanno realizzato una serie di controlli con l’ausilio di personale in borghese ma anche di quello con unità cinofila. Obiettivo trovare chi utilizza il grande passaggio di viaggiatori dello scalo di piazza Cadorna come momento per proporre e vendere sostanze stupefacente, soprattutto marijuana ed hashish.

Una presenza quella delle pattuglie, dei militari e degli agenti che non è sfuggita ai saronnesi che hanno apprezzato l’intervento di prevenzione e controllo del territorio.

(per la foto di copertina ringraziamo il nostro lettore)

