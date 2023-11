SESTO CALENDE – Missione compiuta per la Sestese del saronnese mister Giuliano Melosi che nel match del tardo pomeriggio odierno, inizio alle 18, ha battuto in casa il San Pellegrino: si giocava per gli ottava di finale della Coppa Italia di Eccellenza, la formazione di Sesto vola dunque ai quarti. I padroni di casa si sono sbarazzati degli avversari con un gol per tempo: a segno al 21′ con Giardino, il raddoppio al 14′ della ripresa, firmato da Costantini.

Sestese-San Pellegrino 2-0

SESTESE: Ferrara, Priori, Ambrosini, Tumino, Paltrinieri, Lombardo, Costantini, Della Volpe, Mazzucchelli, Pinotti, Giardino. A disposizione Passaretta, Galli, Rancati, Battistella, Siano, Kate, Marcone, Pagliaro, Morello. All. Melosi.

SAN PELLEGRINO: Locatelli, Vitali, Manarelli, Rocca, Mosca, Calegari, Brunetti, Opini, Ferrari, Lambiase D., Scanzi. A disposizione Minossi, Capitanio, Labaria, Carrara, Finco, Signori, Bonalumi, Gregis, Lambiase Al. All. Mascaro.

(foto: l’allenatore della Sestese, Giuliano Melosi)

