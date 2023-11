RHO – Gravissimo incidente nella notte fra giovedì e venerdì lungo la tangenziale di Milano, nel tratto situato alle porte di Rho: Areu, servizio per le emergenze in Lombardia, riferisce infatti di un sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante, ed un uomo di 55 anni ha perso la vita; un altro di 51 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

L’incidente si è verificato alle 0.40 in tangenziale ovest: sul posto oltre a vigili del fuoco e polizia sono intervenute due ambulanze, automedica ed auto-infermieristica. Gli agenti della polstrada si sono occupati dei rilievi, per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

10112023