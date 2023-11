TURATE – Colpo di scena alla Salus Turate Mozzate (Promozione): in vista del derby domenicale con l’Esperia Lomazzo, si registra il divorzio fra la Salus – che è terz’ultima in graduatoria – e l’allenatore Attilio Papis, che comunque ha recentemente centrato il passaggio del turno della sua squadra ai quarti di finale di Coppa Italia. Mentre in campionato la Salus è reduce dal 4-1 incassato con la Lentatese.

Domenica andrà in panchina l’allenatore della juniores, Gianluca Colino, mentre la scelta del nuovo tecnico della formazione maggiore dovrebbe giungere nel corso della prossima settimana.

Classifica

Dopo 9 giornate Universal Solaro 20 punti, Ispra e Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Bmv e Besnatese 16, Lentatese 15, Baranzatese e Castello Cantù 14, Gavirate e Canegrate 11, Valle Olona e Amici dello sport 10, Salus Turate Mozzate 8, Asd Ceriano Laghetto 5, Gallarate 2.

(foto archivio: l’allenatore Attilio Papis, non è più il tecnico della Salus Turate Mozzate)

11112023